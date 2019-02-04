2019/02/04 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، أن مجلس النواب سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكي في العراق لمراقبة (إيران)، ذكر الكعبي في بيان أطلع عليه / الأنصار/، أن “ترامب تجاوز مجددًا على الأعراف القانونية للدولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ردًا على تصريحات ترامب..



الكعبي: سنشرع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع واشنطن alansaar.

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