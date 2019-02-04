الخزعلي: الأجهزة العسكرية بإمكانها إن تخرج القوات الأمريكية “بليلة ظلماء”

2019/02/04 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، ان الأجهزة العسكرية بإمكانها ان تخرج القوات الأمريكية” بليلة ظلماء”.وقال الخزعلي ان ” تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة تكشف حقيقة مشروع واشنطن في العراق”، مضيفا ان “لدى العراق برلمان يستطيع ان يتخذ القرار المناسب بشأن التواجد الامريكي في العراق”.وبين ان “لدى العراق ايضا مؤسسات […]

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