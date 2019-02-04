لافروف: تلويح ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا يقوّض القانون الدولي

2019/02/04 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب حول إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا، أنها تخدم

تقويض أسس القانون الدولي.

وأكد لافروف في كلمة ألقاها في الجامعة الروسية في بيشكيك عاصمة

قرغيزستان اليوم الاثنين، حرص موسكو على صون القانون الدولي

وتأييدها مساعي التسوية السلمية لأزمة فنزويلا.

وقال: "سنواصل الدفاع عن القانون الدولي وتأييد المبادرات التي

تتقدم بها بعض دول أمريكا اللاتينية، كالمكسيك والأوروغواي، والتي

تستهدف تهيئة الظروف لإطلاق الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة

القوى السياسية الفنزويلية".

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