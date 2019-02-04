بعد مناشدة الاهالي.. الحشد الشعبي يرفع مساطر وعبوتين ناسفتين في القيروان غرب الموصل

2019/02/04 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 29 في الحشد الشعبي، الاثنين، عبوتين ناسفتين بعملية مسح ميداني في القيروان غرب الموصل، عقب مناشدة اهالي القضاء.وقال موفدنا، ان، مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 29 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية مسح ميداني في القيروان غرب محافظة نينوى عقب مناشدة الاهالي للحشد، اسفرت عن رفع عدد من ...

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