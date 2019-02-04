أزمة فنزويلا.. أوروبا ليست على قلب رجل واحد

2019/02/04 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي ليست على قلب رجل واحد فيما يخص الأزمة السياسية التي تعصف بفنزويلا منذ أسابيع، رغم أن تصريحات

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