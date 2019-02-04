سيلفا: خسارة سان جيرمان أمام ليون أسعدت سولشار بكل تأكيد

2019/02/04 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان إن الخسارة الأولى لناديه في الموسم ستسعد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المؤقت قبل مواجهة الفريقين في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وكان سولشار ضمن الحاضرين في استاد جروباما لمتابعة فوز أولمبيك ليون 2-1 على سان جيرمان الذي افتقد ماركو فيراتي ونيمار الذي سيغيب عن لقاء الذهاب أمام يونايتد في 12 فبراير/شباط المقبل.

وقال سيلفا، الذي ارتكب خطأ ضد موسى ديمبلي أسفر عن ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز للمنافس، لصحيفة ليكيب الفرنسية “ستكون مواجهة رائعة أمام مانشستر”.

وأضاف “حتى نحقق الفوز سنكون في حاجة إلى اللعب بقوة 110%.



سولشار خرج من هنا سعيدا لأننا لم نلعب بشكل جيد”.

ولا يزال سان جيرمان يتصدر الدوري برصيد 56 نقطة من 21 مباراة وبفارق عشر نقاط عن ليل الذي خاض مباراتين أكثر من حامل اللقب.

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