2019/02/04 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: العاهل الأردني يصدر مرسوما بالموافقة على قانون العفو العام

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