جوميز مدافع ليفربول يخضع لجراحة بسبب كسر في الساق

2019/02/04 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع بيب جوارديولا مجموعة من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا في مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المهاجم سيرجيو أجويرو أوضح، أمس الأحد، أن بدون لمسته أمام المرمى لذهب كل ذلك بلا فائدة.

وهز المهاجم الأرجنتيني الشباك ثلاث مرات ليقود سيتي للفوز 3-1 على أرسنال ويرفع رصيده إلى 20 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم.

وجاءت جميع أهداف اللاعب البالغ عمره 30 عاما من مدى قريب ليثبت فاعليته.

وقال جوارديولا بعد الفوز الذي عاد بفريقه إلى المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن ليفربول الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد اليوم الاثنين “إنه مولود بهذه الموهبة وسيموت بهذه الموهبة”.

وافتتح أجويرو التسجيل بضربة رأس ثم أضاف الثاني من مدى قريب قبل أن ينزلق ليحول كرة داخل الشباك رغم اصطدامها بذراعه دون قصد.

لكن الجانب الآخر الذي يتم التغاضي عنه في أسلوب لعب أجويرو هو طلب جوارديولا بالعودة والضغط.

وبالمزج بين هذا المعدل من العمل وفاعليته داخل منطقة الجزاء وتوقيته المذهل في الركض والتسجيل فهو المهاجم الحديث المثالي.

وظهرت في بداية فترة جوارديولا مع سيتي تكهنات بشأن عدم شعوره بملائمة أجويرو مع أسلوبه لكن المدرب الإسباني أوضح تقديره لهدافه.

وقال “كنت راضيا عنه منذ البداية.



منذ أول موسم البعض كان يتحدث عن أنني لا أحبه لكني كنت دائما سعيدا بوجوده.

“أنا صادق في بعض الأحيان أشرك جابرييل (جيسوس) أو رحيم (سترلينج) في مركز المهاجم.



(أجويرو) كافح (ضد أرسنال) وفعل كل شيء من أجل الفريق”.

وأضاف “أنا أحكم على النوايا.



نية سيرجيو كانت مثالية منذ اليوم الأول”.

وهذا هو الموسم السادس على التوالي الذي يحرز فيه أجويرو، هداف سيتي عبر العصور، 20 هدفا على الأقل وهو أمر فشل فيه مرة واحدة فقط في آخر 12 موسما مع سيتي وأتليتيكو مدريد.

وبينما يملك جوارديولا المهاجم البرازيلي جيسوس كبديل فلا يوجد أي شك في أن أجويرو، الفائز بثلاثة ألقاب في الدوري مع سيتي، هو المهاجم رقم واحد والذي يبحث عنه الفريق في سعيه للحفاظ على لقبه.

وتلقى أجويرو تحية الجماهير في استاد الاتحاد عند استبداله قبل تسع دقائق من النهاية ومشاركة جيسوس بدلا منه.

ومع مواصلة سيتي السعي وراء لقب دوري أبطال أوروبا والألقاب المحلية فهذه الجماهير تعلم أن أجويرو ربما يكون هو من يصنع الفارق.

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