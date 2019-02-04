2019/02/04 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اعتبرت كتلة صادقون ،الاحد، ان التصريحات الاخيرة للرئيس الأمريكي حول أسباب التواجد العسكري الأمريكي في العراق تكشف السبب الحقيقي وراء هذا التواجد.واوضح بيان المكتب الاعلامي لكتلة صادقون تلقته /SNG/،ان “تواجد القوات الأمريكية في العراق لا علاقة له بتقديم المساعدة للقوات الأمنية العراقية وإنما يراد منها استخدام العراق كمنطلق للاعتداء على مصالح دول الجوار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة صادقون : تصريحات ترامب بشأن التواجد الأمريكي في العراق تكشف السبب الحقيقي وراء هذا التواجد) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة صادقون : تصريحات ترامب بشأن التواجد الأمريكي في العراق تكشف السبب الحقيقي وراء هذا التواجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).