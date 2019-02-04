2019/02/04 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذر صندوق إدارة أصول ياباني المستثمرين من الانخداع باعتقاد أن الأسواق الناشئة سوف ترتفع بدعم شعار الصبر الذي يرفعه الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2019.





وقال مدير صندوق "وان" لإدارة الأصول الياباني "ساتورو ماتسوموتو" في مكالمة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج، اليوم الاثنين، إن التباطؤ الاقتصادي في الصين ويليها الولايات المتحدة وسط التوترات التجارية سوف يؤثر على الأصول.





وأضاف مدير الصندوق الذي يدير أصولاً بقيمة 490 مليار دولار، أن أسهم الدول النامية التي أنهت أفضل أداء شهري منذ مارس 2016 والعملات التي سجلت أفضل مكاسب شهرية في عام، وهو ما يتوافق مع المعايير الثلاثة، النمو القوي والتضخم الإيجابي وعدم وجود مخاطر سياسية كبيرة، تستحق تعقب السوق.





وكان مؤشر "إم.إس.سي.آي" لعملات الأسواق الناشئة ارتفع 2.6% خلال يناير الماضي في حين أن مؤشر الأسهم شهد ارتفاعاً بنسبة 8.7% بالفترة نفسها.





وأوضح أن نبرة الفيدرالي الحالية وفرت بعض الدعم للارتفاعات الأخيرة في الأسواق الناشئة، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى الوصول إلى البيئة المعتدلة التي شهدها السوق في عام 2017.





وكان البنك المركزي الأمريكي أعطى إشارات مفادها التحلي بالصبر والانتظار خلال الفترة الراهنة مشيراً إلى أن أسباب زيادة معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء.





وتابع ماتسوموتو: من المؤكد أن المضاربين قد اختفوا لكن لا أعتقد أن المستثمرين سوف يتجهون إلى زيادة الوزن بقوة.





وقام صندوق ماتسوموتو الذي يتخذ من طوكيو مقراً له، بزيادة الوزن في سندات وعملات كل من البرازيل وإندونيسيا.





وأبدى نظرة متفائلة بشأن إندونيسيا بسبب أن الاقتصاد سيكون قادراً على الأرجح من تسجيل وتيرة نمو بنسبة 5% في حين يظل معدل التضخم ثابتاً.





وبالنسسبة للوضع في البرازيل، فأرجعه إلى أن الضغوط التضخمية ليست قوية كما كانت في السابق في حين أنه من المحتمل أن يستمر الاقتصادي في التعافي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق إدارة أصول يحذر من الانخداع بأداء الأسواق الناشئة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق إدارة أصول يحذر من الانخداع بأداء الأسواق الناشئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).