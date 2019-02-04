رئيس الوزراء العراقي: الحكومة عازمة على إنجاز المشاريع المتأخرة

2019/02/04 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، إن الحكومة عازمة على تسريع وإنجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية، وبالتحديد المتلكئة منها.





وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية- واع، إن عبدالمهدي التقى مدير الشركات الكورية هي سو هوانغ ومدراء الشركات الكورية وممثل الشركة الاستشارية.





وأكد ضرورة إكمال هذه المشاريع وتشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الإنتاجية والذي سيسهم في تطوير الاقتصاد العراقي.





وأضاف البيان أن رئيس الوزراء حث مسؤولي الشركة على الإسراع بإنجار المشروع بتوقيتاته المحددة، مشيدا بدور العاملين في المصفى وبالكفاءات العراقية وما يكتسبونه من خبرات إضافية.





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