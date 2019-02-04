وزير الاتصالات يؤكد على اقامة نقطة ربط مشتركة مع سوريا

2019/02/04 | 15:43

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وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " وزير الاتصالات استقبل بمكتبه في مقر الوزارة صطام جدعان الدندح سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق ، ونوه الى" عمق العلاقات الوثيقة بين العراق وسوريا في مختلف المجالات ومنها قطاع الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات واهمية تعزيزها لما يخدم البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الخارجية ومنها {الحرب الالكترونية} والاشاعة التي تعرض لها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية ".واشار الربيعي بحسب البيان الى " التحديات التي واجهها البلدين خلال الفترة الماضية في التصدي للعصابات التكفيرية والانتصار العظيم الذي حققه العراق واهمية انفتاح العراق على المحيط العربي ودول الجوار لاسيما بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنية على عصابات داعش التكفيرية من خلال تطوير منافذ ادخال سعات الانترنت عبر دول ايران والاردن وتركيا وايران وسوريا ".واشار البيان الى انه " جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية واهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات الخاصة بمشروعات الاتصالات وتكنولجيا المعلومات واقامة نقطة {ربط مشتركة} بينهما في منطقتي البوكمال والقائم" .فيما اعرب سفير الجمهورية العربية السورية عن " شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة داعياً وزارة الاتصالات الى المشاركة في وفد اللجنة المشتركة في مختلف المجالات والتي ستعقد خلال شهر اذار المقبل , وموجهاً الدعوة الرسمية الى وزير الاتصالات لزيارة سوريا ولقاء وزير الاتصالات والتقانة السوري".



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