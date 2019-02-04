المالكي يطالب بملاحقة الجماعات المسؤولة عن استهداف المثقفين والفنانين

2019/02/04 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، بملاحقة الجماعات المسؤولة عن استهداف المثقفين والفنانين، جاء ذلك خلال استقباله وزير الثقافة والسياحة والآثار عبدالامير الحمداني.وذكر اعلام المالكي في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (4 شباط 2019)، أن “المالكي استقبل في مكتبه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبدالامير الحمداني، طالب خلاله بملاحقة […]

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