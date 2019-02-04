2019/02/04 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،الاثنين، ان الوجود الأميركي في العراق تم ويتم بقرار عراقي وبطلب من حكومته بهدف التعاون في مواجهة خطر الإرهاب.وقال صالح خلال حضوره ملتقى الرافدين للحوار ان ” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتقدم بطلب رسمي لابقاء قواته في العراق بهدف مراقبة ايران ” مضيفاً ان ” الوجود الأميركي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح: الوجود الأميركي في العراق تم ويتم بقرار عراقي وبطلب من حكومته alansaar.

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