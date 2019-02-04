القوات الأمنية تنفذ عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة بالأنبار

2019/02/04 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت القوات الأمنية ،الاثنين، عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.وقال مصدر امني ان “قوة أمنية نفذت، عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة، غربي محافظة الأنبار، كانت تهدف إلى اعتقال تاجر مخدرات كبير”، مبينا ان ” العملية أسفرت عن مقتل التاجر”.وأوضح أنه تم “نقل جثة التاجر إلى دائرة الطب العدلي في […]

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