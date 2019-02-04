عضو بالخارجية النيابية: لن نقبل بأن يحول ترمب العراق إلى ساحة للحرب مع إيران

2019/02/04 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بمجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، رفض تحويل العراق إلى ساحة للحرب بين أمريكا من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى، مضيفاً أن "داعش والنصرة صنيعة أمريكية".وقال الموسوي لشبكة رووداو الإعلامية: "داعش إنتاج أمريكي، وبعد سقوط صدام حسين عام 2003 وعدت الولايات المتحدة بدولة ديمقراطية مستقلة وكنا نتوقع أن يصبح العراق مثل اليابان وألمانيا وهذا ما لم يحدث".وتابع: "بعد إبرام الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية مع العراق، قامت أمريكا بإنتاج داعش والنصرة في سوريا، لذا تدافع واشنطن عنهما وهذا هو سبب خلافها مع أنقرة".ومضى بالقول: "منذ ثلاثين سنة والعراق وإقليم كوردستان في حرب، لذا أقول لترمب دعنا نعيش في سلام ونتفرغ للإعمار، ولا تجعل العراق ساحة حرب مع إيران وروسيا".وأشار إلى جمع التواقيع في البرلمان العراقي قبل العطلة التشريعية من أجل خروج القوات الأمريكية والأجنبية، مبيناً: "قائمة الإصلاح والبناء توجهت بشكل جماعي لإخراج امريكا من العراق".وحول الحشد الشعبي، قال الموسوي: "هناك 12 ألف مقاتل من الحشد الشعبي والعشائري تم تدريبهم في القيارة وتلعفر والموصل والعياضية"، مبيناً أن "التجاوزات التي حصلت لن تتكرر ومن المعلوم أن الطائفية هي سبب الفتنة".وأوضح أن "الحشد الشعبي حررت كل المناطق من جرف الصخر إلى القيارة والمحلبية وبعد ذلك شارك الجيش وأمريكا حينما وصلت المعارك إلى أطراف الموصل، والحشد جزء من الأجهزة الأمنية يتحرك بأمر القائد العام للقوات المسلحة بعكس بداية تشكيله"، لافتاً إلى أن "في عام 2014 كان الجيش ضعيفاً لكنه اليوم يمتلك الطائرات كما أنه أصبح قوياً بفضل الوحدة بين العراقيين".وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة له مع شبكة "سي.بي.إس": " نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لنتمكن من مراقبة إيران، كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء المنطقة، وهذا أفضل من الانسحاب"، مبيناً: "لا يزال لدينا حوالي 2000 جندي في سوريا، وسيعود البعض منهم الى الوطن، أما الآخرين فسيلتحقون بقاعدتنا الموجودة بالعراق".وأضاف "سوف نواصل المراقبة، وسوف نواصل رؤية ما إذا كانت هناك مشاكل، وما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، فسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها".

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