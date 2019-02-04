وزير الاتصالات يبحث مع السفير السوري اقامة نقطة ربط مشتركة في البوكمال والقائم

2019/02/04 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، خلال لقائه مع صطام جدعان الدندح سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق، اليوم الاثنين، اقامة نقطة ربط مشتركة في البوكمال والقائم.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي استقبل بمكتبه في مقر الوزارة صطام جدعان الدندح سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق.

وأكد الربيعي على "عمق العلاقات الوثيقة بين العراق وسوريا في مختلف المجالات ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واهمية تعزيزها لما يخدم البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الخارجية ومنها (الحرب الالكترونية ) والاشاعة التي تعرض لها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية ".واشار الى "التحديات التي واجهها البلدين خلال الفترة الماضية في التصدي للعصابات التكفيرية والانتصار العظيم الذي حققه العراق واهمية انفتاح العراق على المحيط العربي ودول الجوار لاسيما بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنية على عصابات داعش التكفيرية من خلال تطوير منافذ ادخال سعات الانترنت عبر دول ايران والاردن وتركيا وايران وسوريا ".وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية واهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات الخاصة بمشروعات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات واقامة نقطة (ربط مشتركة ) بينهما في منطقتي البوكمال والقائم ".



فيما اعرب سفير الجمهورية العربية السورية عن "شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة"، داعياً وزارة الاتصالات الى "المشاركة في وفد اللجنة المشتركة في مختلف المجالات والتي ستعقد خلال شهر اذار المقبل".والى ذلك وجه الدعوة الرسمية الى وزير الاتصالات لـ"زيارة سوريا ولقاء وزير الاتصالات والتقانة السوري".

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