الحمداني يناقش مع منظمات أجنبية مقترح إقامة مركز ومسار لزوار مدينة أور الأثرية

2019/02/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الثقافة ‏والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، وفداً من منظمات دولية مختلفة لبحث مبادرة "أوريم"، الخاصة بمدينة أور الأثرية.

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