2019/02/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة صادقون: ندعو كل الكتل البرلمانية للاتحاد بموقف وطني واحد في الدفاع عن السيادة والدستور العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/04 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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