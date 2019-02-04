2019/02/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العراق على موعد مع منخفض جوي ماطر في هذه الايام

04/02/2019 15:42:00 PM |

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واع بغداد

توقع المتنبئ الجوي نائل العلي ان تكون الأجواء مستقرة خلال الأربعة أيام القادمة في المناطق كافة ، في حين ستشهد البلاد منخفض ماطر نهاية الاسبوع .

وذكر المتنبئ نائل العلي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تابعته (وكالة أنباء الاعلام العراقي/ واع) ان" اجواء مستقرة خلال يوم الإثنين ومعتدلة نهاراً باردة ليلاً ، والطقس صحو في عموم البلاد ".

واضاف " تكون الأجواء مستقرة خلال الأربعة أيام القادمة في المناطق كافة ..وإجواء معتدلة نهاراً ..



بارده ليلاً..



ولاتوجد اي موجات برد قوية ....

واشار العلي الى " أجواء باردة في المناطق الشمالية نهارا ...وباردة ليلا إلى بارده جدا في المنطقة الشمالية والغربية...



ودرجات الحرارة خلال يوم غد الإثنين كالاتي:

المنطقة الشمالية 10 إلى 15

المنطقة الوسطى 15 إلى 18

المنطقة الجنوبية 18 إلى 19

المنطقة الغربية..



13 إلى 14

فيما ستكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الفجر....

المنطقة الشمالية صفر إلى 3 ..

المنطقة الوسطى 4 إلى 6

المنطقة الجنوبية..



6 إلى 7

المنطقة الغربية..



صفر إلى 2 ..

ونوه الى ان " الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة السرعة إلى معتدلة السرعة احيانا من 5 إلى 15 تنشط إلى 20 كم ب الساعة في المناطق الجنوبية ومناطق الفرات الأوسط...



تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الغربية من البلاد خلال النهار ".

وبين العلي ان" توقعات أولية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض ماطر محدود...



المناطق المشمولة محدودة غير معروفة إلى الآن نهاية الأسبوع الحالي تحديداً يوم 8 أو 9 من الشهر الحالي بأمطار متفاوتة الشدة ".

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