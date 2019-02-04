إعادة فتح طريق حدودي في ديالى بعد اسبوع على قطعه بسبب السيول الإيرانية

2019/02/04 | 15:59

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بغداد اليوم – ديالى

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين 04 شباط 2019، إعادة فتح طريق حدودي شرقي المح...





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