مسؤولة أوروبية تشيد بموقف الحكومة اليمنية من مشاورات السلام

2019/02/04 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: مشروع يغير خارطة التنمية فى مصر..«طفرة صناعية» بمجمعات تضم 4400 مصنع في 12 محافظة، ووصفت 2018 الذي يوشك على الانتهاء أنه عام البناء والحرب على الشائعات..وتطرقت إلى أمر النائب العام بفتح تحقيق فوري في انفجار «أتوبيس الهرم»، والجامعة العربية تستضيف القمة العربية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بجانب مصر ضد الارهاب..قمة «روسية ـ تركية ـ إيرانية» فى موسكو لبحث مستقبل سوريا..خطة روسية لتدمير الغرب دون معارك

«طفرة صناعية» بمجمعات تضم 4400 مصنعا في 12 محافظة

مشروع يغير خارطة التنمية فى مصر، «طفرة صناعية» بمجمعات تضم 4400 مصنعا في 12 محافظة توفر 43 ألف فرصة عمل بتكلفة 5.4 مليار جنيه..



وتستهدف توطين قطاعات المفروشات والملابس والبلاستيك والصناعات الغذائية والكيماوية.

خطة روسية لتدمير الغرب دون معارك

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن خطة روسية قد تؤدى إلى تدمير الغرب دون خوض أى معارك عسكرية.



ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية عسكرية فى موسكو أن روسيا لديها القدرة على تفجير بركان «سنايفيلسيوكيودل» المتجمد فى غرب آيسلندا بسلاحا نوويا حراريا، وأوضحت الصحيفة أن الهجوم على قمة البركان التى يبلغ ارتفاعها 4744 قدما سيؤدى إلى حدوث كارثة تسونامى كبيرة جدا قد تصل إلى حد إغراق العاصمة الأمريكية واشنطن.وفى سيناريو آخر، أشارت الصحيفة إلى أن روسيا قد تضرب جزيرة يان ماين البركانية أيضا فى المحيط المتجمد الشمالي، ما قد يؤدى إلى غرق غرب أوروبا

2018عام البناء والحرب على الشائعات

شهد العام 2018 الحرب على الشائعات ودحضها بالحقائق، كما كان في نفس الوقت عام البناء..



70 ألف شائعة واجهتها الدولة بالمعلومات والمزيد من المشروعات..



صلاح نجم الكرة محلياً وعالمياً..



حجاب حلا شيحة يثير ميليشيات الإخوان..



سرطان إليسا وفساتين رانيا يوسف..



ترفع حرارة السوشيال ميديا..

انتخاب المحليات 2019

أعلن وزير التنمية المحلية بشائر العام الجديد..



500 ألف فرصة عمل وانتخابات المحليات فى 2019..



وتوفير قروض صغيرة ومتوسطة للشباب بمبلغ 5 مليارات جنيه..ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القرى والمدن بأطوال 3160 كم..



وإنجاز 25 مشروع صرف صحى لخدمة 400 ألف مواطن..وتنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية.

النائب العام يأمر بفتح تحقيق فوري في انفجار «أتوبيس الهرم»

أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل، في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت أتوبيسا سياحيا بالهرم، ما أسفر عن مصرع 3 سائحين والمرشد السياحي المصري، وإصابة 10 آخرين، لسرعة التوصل للجناة.ووقع انفجار في الساعة 6.15 من مساء أمس، وقالت الأجهزة الأمنية إنه نتج عن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحا «فيتنامي الجنسية».

الجامعة العربية تستضيف القمة العربية الأوروبية

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس مشاركته في أعمال القمة العربية الأوروبية والتي تستضيفها الجامعة العربية بالقاهرة يومي 24 و25 فبراير/ شباط المقبل. .قالت مصادر بالمستشارية النمساوية، إن التحضير للقمة بدأ في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال الزيارة الناجحة التي قام بها دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والمستشار النمساوي كورتس إلي القاهرة ومباحثاتهما المثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بجانب مصر ضد الارهاب

شجب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ايفان سوركوش، بشدة الهجوم الذي تعرضت له حافلة تقل سائحين في الجيزة أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل واصابة «أشخاص أبرياء»، وأكد سوركوش وقوف الاتحاد الأوروبى جنبا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب..ومن جانبه قال المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة اَمنة بنسبة 100%، مشددًا على أهمية الحرص على التعامل مع الحادث الإرهابي.

قمة «روسية ـ تركية ـ إيرانية» فى موسكو لبحث مستقبل سوريا

يجرى الرؤساء الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان والإيرانى حسن روحانى محادثات حول سوريا فى مطلع عام 2019 فى روسيا، وفق ما ذكر مسئول روسى أمس.



وتأتى هذه القمة فى وقت تستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا..



وقال نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف : «جاء دورنا لاستضافة قمة الدول الثلاث الضامنة، بين الرئيسين التركى والإيرانى ورئيسنا، وتم التوافق على عقدها فى مطلع الأسبوع الأول من السنة، ويتوقف ذلك على أجندة الرؤساء»..ويأتى هذا اللقاء فى إطار مفاوضات «أستانا» التى بدأت منذ عام 2017 حول سوريا، وترعاها الدول الثلاث، من دون أى دور للولايات المتحدة، وقد تمكنت من إرساء اتفاقات وقف إطلاق نار فى عدد كبير من المناطق السورية.

هل انتهت الليبرالية؟

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتبت د.هالة مصطفى، تحت نفس العنوان: جاء القرار المفاجئ لترامب بالانسحاب من سوريا, الذى استقال على إثره وزير الدفاع الأمريكى بدعوى أنه يُفقد بلاده مكانتها فى قيادة العالم، ليؤكد ما تردد طوال الفترة الماضية حول إعادة تشكيل النظام العالمى والانتقال من النظام الأحادى القطبية إلى آخر تعددى، تلعب فيه كل من روسيا والصين تحديدا أدوارا أكبر وتنافس الغرب فى قيادة العالم التى استمرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وهما بحكم التعريف قوتان مناقضتان له فى توجهاتهما السياسية والفكرية, فالنظام الدولى الذى تأسس بعد تلك الحرب كانت له اتجاهات ليبرالية واضحة واعتبر قيمها ومنطلقاتها الفلسفية فى نشر الديمقراطية وحكم القانون وضمان الحريات المدنية والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان قيما حاكمة ليس فقط للدول المؤسسة لهذا النظام, ولكن كنموذج تسعى لتعميمه على باقى أنحاء المعمورة, ولذلك كان المكون الليبرالى جزءا لا يتجزأ من سياساتها الخارجية, أما اليوم ومع صعود قوى أخرى مناهضة فى الجوهر لهذا الفكر يثار الجدل حول مستقبل الليبرالية, وهل سيظل لها مكان فى سياسات الدول الكبرى, وهل يمكن أن يقوم نظام عالمى متماسك بلا أفكار أو مبادئ إنسانية ليؤسس فقط على المصالح المجردة؟

وأضافت: ولكى تكتمل الصورة, فلابد من الإشارة إلى أن أزمة الليبرالية على المستوى الدولى لا تقتصر فقط على تزايد دور القوى غير الليبرالية (روسيا والصين) ولكن كان للغرب أيضا دوره السلبى فيها, سواء بحكم السياسات والوسائل الفاشلة فى فرض الليبرالية, أو بسبب تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة, والتى امتدت من بعض دول أوروبا إلى الولايات المتحدة ذاتها فى عهد الرئيس ترامب, ولذلك لم يكن مفاجئا أن يُسقط أجندة الحريات من حساباته بل ويتخلى عن كل ما يتعلق بمبدأ أو قاعدة من القواعد المتعارف عليها فى المجال السياسي, فى الوقت الذى تظل فيه أوروبا فى مجموعها أقل حضورا على المستوى الدولي, إما لانقساماتها فيما بينها أو بفعل أزماتها الاقتصادية.

ونشرت صحيفة اليوم السابع «كاريكاتير» يسخر من دعوة نجل نتنياهو لطرد المسلمين من إسرائيل !!

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