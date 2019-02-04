العراق يحبط تهريب ناقلة نفط الى الخارج

2019/02/04 | 16:00

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شفق نيوز/ أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاثنين عن إحباط محاولة تهريب لأكثر من 100 طن من مادة النفط الأبيض، من أقصى جنوب العراق، إلى الخارج.وبيّن المركز في بيان أن قوة من جهاز الأمن الوطني بالاشتراك مع هيئة النزاهة، في ميناء أم قصر الجنوبي، في محافظة البصرة، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تتمكن من ضبط ناقلة نفط تحمل (119) طنا من النفط الأبيض معدة للتهريب إلى الخارج.وأكد المركز أن جهاز الأمن ألقى القبض على طاقم الناقلة، بعد أن ثبت تورط رئيس لجنة الكشف بتزوير الأوراق لإتمام عملية التهريب.ونوه مركز الإعلام الأمني، إلى إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، موقعا لتهريب النفط، مع خزانات مدفونة تحت الأرض، في محافظة بابل، وسط العراق.

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