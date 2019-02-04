كاميرت يقدم مقترحا حول الحديدة

2019/02/04 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم الجنرال الهولندي باتريك كاميرت،

الرئيس المستقيل للجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق

النار في مدينة الحديدة غرب اليمن، مقترحًا يتعلق بإعادة الانتشار

وسحب قوات الحوثيين والحكومة من المدينة وموانئها، على أن يقدم طرفا

النزاع، الاثنين، رؤيتهما بشأن ذلك المقترح، حسب مصدر حكومي.

ويواصل كاميرت عمله لحين وصول الدنماركي مايكل لوليسغارد، الذي

عينته الأمم المتحدة مكانه للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولهم بشأن

الحديدة.

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