الاحتلال يُصِيبُ فلسطينيا ويعتقل طِفْلَيْنِ شرق القدس

2019/02/04 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، طفليْن

فلسطينييْن وأصابت مواطنًا؛ خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرقي مدينة

القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان

الفلسطينيين صباح اليوم في أبو ديس، عقب اقتحام محيط جامعة القدس.

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