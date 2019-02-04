شركة المانية تبحث انشاء محطة كهربائية بالمناطق المحررة في كركوك

2019/02/04 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك بحثت ادارة محافظ كركوك مع ممثل شركة ألمانية، انشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية في المناطق المحررة ضمن حدود المحافظة، والتي تأتي ضمن المنحة الألمانية بقيمة 100 مليون يورو.

وذكر بيان للمحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحث مع اكسل كرافت ممثل شركة ((HEINKEL )) الألمانية، انشاء محطة لأنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق المحررة ضمن حدود المحافظة والتي تأتي ضمن المنحة الألمانية بقيمة 100 مليون يورو وبطاقة 100 ميكا واط”.





وأكد محافظ كركوك ان ” المحطة التي من المفترض ان تشيد في قضاء الحويجة ونواحيها وستكون عامل مهم لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق المحرره وتخفيف الاحمال على مدينة كركوك والتي جاءت ضمن جهود الحكومة الاتحادية ومتابعة ودعم الامانة العامة لمجلس الوزراء في انجاح خطط اعادة الاستقرار للمناطق المحررة “.





وشدد الجبوري على “المضيء بالعمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى والجهات المختصه بما يسرع المباشرة بتنفيذها وتوفير الكهرباء للمناطق التي تعرضت لارهاب داعش وهي الان امنة بعد تحريرها الى جانب تجهيز 116 قريه مهدمة بالكهرباء بما يضمن اعادة سكانها اليها “.





من جابنه، أعرب ممثل الشركة الالمانية عن “رغبته الفاعله بتنفيذ المشروع ونصب المحطة بوقت زمني لضمان الانتاج وتوفير الكهرباء للمناطق المحرره والتي تعرضت للدمار من قبل ارهاب داعش”.





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