2019/02/04 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lME2YqF0mEE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصري وخاص بالارقام .. كم صرفت على الكهرباء خلال 13 سنة .. وكم هي مبالغ البطاقة التموينية التي صرفت) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصري وخاص بالارقام .. كم صرفت على الكهرباء خلال 13 سنة .. وكم هي مبالغ البطاقة التموينية التي صرفت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).