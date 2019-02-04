2019/02/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت مبيعات سيارات الركاب والمركبات الخفيفة انخفاضاً بنحو 59% خلال الشهر الأول من العام الجديد على أساس سنوي، ما يعكس التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه أنقرة في الوقت الحالي.





وكشفت بيانات صارة عن جمعية موزعي السيارات في تركيا، اليوم الإثنين، أن مبيعات السيارات تراجعت إلى 14.373 ألف وحدة خلال يناير الماضي مقابل 35.076 ألف وحدة المباعة في يناير 2018.





ويأتي الهبوط في مبيعات السيارات داخل السوق التركي خلال يناير بعد تراجعاً بنسبة 43% في ديسمبر السابق له.





وعلى الرغم من قيام الحكومة التركية بخفض الضرائب على القطاع من أجل إحياء الطلب إلا أن الهبوط في مبيعات السيارات يتواصل.





وكان قرار خفض الضرائب تم إعلانه في أوائل نوفمبر الماضي وكان من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الماضي لكن هذا الإجراء تم تمديده حتى مارس المقبل.





وشهد اقتصاد تركيا تباطؤاً حاداً في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي على أساس فصلي لينمو بنسبة 1.6% مقابل زيادة 5.3% في الربع السابق له.





وبحسب البيانات، فإن مبيعات سيارات الركاب في تركيا تراجعت خلال يناير الماضي على أساس سنوي بنسبة 58.7% إلى 10.979 ألف وحدة بعد انخفاض 39% في ديسمبر السابق له.





وبالنسبة لمبيعات السيارات الخفيفة، فشهدت هبوطاً 59.9% إلى 3.394 ألف وحدة خلال يناير مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 بعد انخفاض 53.9% في ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 12:44 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09% لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.2136 ليرة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات السيارات في تركيا تتراجع 59% خلال يناير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات السيارات في تركيا تتراجع 59% خلال يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).