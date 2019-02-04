أسعار المنازل بأفضل مناطق لندن تتراجع لأدنى مستوى بـ6 سنوات

2019/02/04 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار المنازل بأفضل الأحياء في العاصمة البريطانية لأدنى مستوى منذ 6 سنوات في العام الماضي، وذلك بالتزامن مع الفوضى السياسية التي تعيشها المملكة المتحدة.





وكشفت بيانات صادرة عن شركة "نايت فرانك للبحوث" اليوم الاثنين أن أسعار المنازل بأفضل الأحياء والتي تشتمل على تشيلسي وايسلينجتون وكنسينغتون ومايفيرفي العاصمة لندن تراجعت بنحو 4.6% في 2018.





أما في الربع الأخير من العام الماضي فإن أسعار المنازل في هذه المناطق هبطت بنسبة 1.5% على أساس فصلي.





وتضررت أسعار المساكن الراقية في لندن من سلسلة الإصلاحات الضريبية التي عززت فاتورة ضريبة المبيعات لأغلى المنازل إلى ما يصل إلى 15% من سعر الشراء.





وأدت الارتفاعات في الضرائب إلى جانب عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، إلى تضرر سوق المنازل وخفض مستويات المعاملات إلى أدنى مستوياتها التاريخية.





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