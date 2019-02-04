شجار مسلح بسبب

2019/02/04 | 16:12

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة ثلاثة اشخاص بجراح اثر شجار مسلح في قصاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار .





‎شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة ثلاثة اشخاص بجراح اثر شجار مسلح في قصاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان شجارا تطور اليوم لاطلاق نار متبادل اثر خلاف على بيع خروف في علوة اغنام الشطرة .واوضح ان اطلاق النار تسبب باصابة ثلاثة اشخاص بجراح متباينة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج .وبين ان الشرطة هرعت الى مكان الحادث وباشرت التحقيق بعد ان اعتقلت خمسة اشخاص متهمين باطلاق النار .انتهى , ت ع ح

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