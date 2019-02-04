وزير الموارد المائية يؤكد اهمية تعظيم ايرادات الوزارة

2019/02/04 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الموارد المائية جمال العادلي،اليوم الاثنين، أجتماعا موسعا للكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة الخارطة الاستثمارية لعام 2019 والاجراءات السابقة المعدة عام 2015 وتحدثيها لدى الهيئة الوطنية للاستثمار.

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