شرطة صلاح الدين :العثور على 1700 قنبرة هاون في الشرقاط

2019/02/04 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت شرطة صلاح الدين ،اليوم الاثنين، على كمية من قنابر الهاون تزيد عن 1700 قنبرة خلال مداهمة منطقة الخضراوية في الشرقاط شمالي المحافظة.

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