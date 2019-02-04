2019/02/04 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن الأمين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة ان المصارف الايرانية ستحل بدلا من مكاتب الصرافة العراقية لحل مشكلة تعهدات مصدري البضائع الايرانية الى العراق حيال البنك المركزي الايراني.

واشار سيد حميد حسيني في تصريح صحفي الى انخفاض حجم الصادرات الايرانية للعراق في الشهر الماضي بالقول " من خلال القرارات الجديدة التي اتخذت من قبل البنك المركزي، سيتم حل مشكلة التعهدات الوطنية بالعملة الاجنبية لمصدري البضائع الى العراق، ومع هذه القرارات سنشهد تنامي الصادرات الى العراق في الأشهر القادمة".وتطرق الامين العام لغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة الى عقد اجتماع بين دائرة النقد الاجنبي بالبنك المركزي والمصارف الايرانية العاملة في العراق، وقال" في الاجتماع المذكور، وافق البنك المركزي على ان تحل المصارف الايرانية بدلا من مكاتب الصرافة العراقية، في تسلم قيمة البضائع المصدرة بالعملة الاجنبية والدينار العراقي".واوضح حسيني انه" استنادا الى ذلك، تقرر ان يقوم المصدر الايراني بتسليم قيمة بيع بضائعه في العراق بالدينار الى فروع المصارف الايرانية في العراق ويتسلمها بالريال مقابل سعر اليوم لصرف العملة الاجنبية من فروع البنوك الايرانية البنك الوطني {ملي} وبارسيان ".واضاف " كما وافق البنك المركزي في هذا الاجتماع ، على شراء هذه البنوك نيابة عن البنك المركزي، من المصدرين الدولار أو الدينار العراقي في العراق، وان يتسلم المصدرين الايرانيين قيمة بضائعهم بالريال، وبالتالي سيتم حل مشكلة تعهدات المصدرين الى العراق بالعملة الاجنبية".واعرب حسيني عن " أمله في ان تتمكن ايران من خلال هذه الخطوة الحفاظ على وتيرة الصادرات الى العراق" ، مضيفا " سيعقد البنك المركزي الايراني الليلة اجتماعا في العراق لحل المشاكل المحتملة، ومن المؤكد سيتم ابلاغ نتيجة التوافقات الاسبوع المقبل".واشار حسيني الى انه "تم يوم أمس، ابلاغ هذا الموضوع شفهيا الى مصرف بارسيان والبنك المركزي وبالتأكيد سيتم تنفيذها بعد التنسيق المطلوب".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل مشكلة تعهدات مصدري البضائع الايرانية للعراق بالعملة الاجنبية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل مشكلة تعهدات مصدري البضائع الايرانية للعراق بالعملة الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).