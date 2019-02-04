2019/02/04 | 16:14

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السيد عمار الحكيم : الثورة الإسلامية الإيرانية حملت مشروعا متكاملا لإدارة الدولة وقيادة الأمة

تأریخ التحریر: : 2019/2/4 16:01

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