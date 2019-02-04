الجمهور يوجه رسائل لصاحبة أغنية فلم “تايتانك”.. وسيلين ترد: دعوني وشأني!

2019/02/04 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أبدت المغنية العالمية سيلين ديون، استياءها من التساؤلات والانتقادات التي لاحقتها بسبب فقدان وزنها، مؤكدة أنها تشعر بكونها “جذابة” أكثر من أي وقت مضى.وهاجمت المغنية الكندية البالغة من العمر 50 عاما، أولئك الذين قالوا إنها بدت في صور حديثة نحيفة جدا، قائلة: “إذا لم يعجبكم الشكل الذي أبدو عليه، عليكم فقط […]

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