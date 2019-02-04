خبراء: لقاء بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر قطع شوطا طويلا في ترسيخ الأخوة الإنسانية

2019/02/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف منسق عام مركز حوار الأديان بالأزهر، كمال بريقع، زيارة بابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات بالتاريخية، موجها الشكر لقادة أبوظبي على جهودهم لترسيخ الأخوة الإنسانية، ومؤكدا أن لقاء البابا بشيخ الأزهر قطع شوطا طويلا في ترسيخ الأخوة بين الرمزين الدينيين بشكل غير مسبوق.

وأكد بريقع، على أن تطور هذه العلاقة سينعكس على نشر روح المحبة والسلام في العالم، في ظل انتشار جماعات التطرف والإرهاب التي تهدد البشرية بأسرها.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بابا الفاتيكان في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين.

من جانبه، قال الشيخ إبراهيم الخليل البخاري، رئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية في كيرلا الهند، وأمين عام جماعة مسلمي كيرلا، إن لقاء البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في الإمارات يثمر فوائد مستقبلية لكل الأديان، ودليل على الأخوة الإنسانية.

ووجه الشكر لقادة الإمارات في نشر قيم التسامح والمحبة لكافة الأديان، لتكون رسالة محبة وسلام للعالم كله.

وقال إن الهند بلد متعدد الأعراق والديانات، حيث هناك 29 لغة رسمية، وبها ثقافات متعددة، ومع ذلك يعيش الجميع في أمن وسلام، وهذا ما فعلته دولة الإمارات، فالتعايش السلمي أساس الإنسانية، وجميعنا أخوة في الإنسانية.

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