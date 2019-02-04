فنزويلا.. اعتراف أوروبي يقوض الشرعية

2019/02/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن فرض أي حلول خارجية على كاركاس يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لفنزويلا.





إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا تقوض جميع قواعد القانون الدولي.

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