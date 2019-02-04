2019/02/04 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الاثنين، التحركات التي تقوم بها القوات الأمريكية في أراضي العراق، وحدت الكتل السياسية لتشريع قانون يقضي بطرد القوات الأجنبية من البلاد.وقال كريم في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “هناك إجماع لدى الكتل السياسية، وعمل دؤوب تحت قبة البرلمان وللمشرع العراقي لإصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: التحركات الأمريكية وحدت موقف الكتل السياسية لطرد القوات الأجنبية من العراق alansaar.

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