وصول بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر إلى مسجد الشيخ زايد

2019/02/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى مسجد الشيخ زايد في مدينة أبوظبي.



اليوم الإثنين.

ويلتقي بابا الفاتيكان أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في قصر الإمارات بأبو ظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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