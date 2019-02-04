العثور على جثة في حطام الطائرة التي كان على متنها الأرجنتيني سالا

2019/02/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محققو حوادث الطيران العثور جثة واحدة وسط حطام الطائرة التي فقدت في أثناء نقلها لاعب كرة القدم إيميليانو سالا والطيار.

سالا كان على متن الطائرة، التي يقودها ديفيد إبوتسون، والتي اختفت من الرادار في 21 يناير/ كانون الثاني في أثناء تحليقها من نانت بفرنسا إلى كارديف في ويلز.

وكان سالا، الذي لعب مع فريق نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، قد وقع لفريق كارديف في الدوري الإنجليزي.

وتم رصد حطام الطائرة يوم الأحد، وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية، إن مركبة تعمل عن بعد تحت الماء عثرت اليوم الإثنين “على جثة أحد الركاب وسط حطام الطائرة”.

ويبحث مكتب التحقيقات في الكوارث الجوية حاليا الخطوات التالية بالتشاور مع عائلتي الطيار والراكب والشرطة”.

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