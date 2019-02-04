الجماهير الإنجليزية تختار صلاح لجائزة أفضل لاعب في شهر يناير

2019/02/04 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توّج النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة جديدة تضاف لسجله الحافل بالجوائز علي غرار تفوقه بالدوري الإنجليزي.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في يناير/كانون الثاني الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الاستفتاء الذي أجرته في الأيام الماضية بمشاركة الجماهير.

وتنافس محمد صلاح على الجائزة مع ديفيد دي خيا وبول بوجبا وماركوس راشفورد ثلاثي مانشستر يونايتد، وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتروي ديني مهاجم واتفورد.

وتمكن صلاح خلال الشهر الماضي، من تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليساعد ليفربول على البقاء في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، ويظل منافسًا على لقب الهداف برصيد 16 هدفًا.

يذكر أن جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، تختلف عن جائزة أفضل لاعب في الشهر، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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