2019/02/04 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو الامير تحسين بك، تربع على عرش امير الايزيديين لـ 75 عاما ومرّ بالعديد من الاحداث الصعبة في حياته التي لم تنل منه اكثر مما نال منه القتل الجماعي الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ضد الإيزيديين في أغسطس/ آب 2014 بمنطقة سنجار.يوم الاثنين 28 كانون الثاني 2019، توفي الامير تحسين علي بك، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحسين بك..



أمير عهد الثورة وإبادة الايزيديين كركوك ناو.

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