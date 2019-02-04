رئيس مجلس النواب يوجه رسالة الى القوى السياسية

2019/02/04 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاثنين، أن اصدار قانون بإخراج القوات الاميركية من العراق يتطلب موقفا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما وجه رسالة الى القوى السياسية العراقية.وقال الحلبوسي خلال حضوره اعمال ملتقى الرافدين للحوار، إن “مجلس النواب تسلم طلبا من 55 نائبا لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق”، مبينا ...

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