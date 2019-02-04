وزير الاتصالات يستقبل سفير سوريا في العراق ويؤكد على اقامة نقطة ربط مشتركة بين البلدين

2019/02/04 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي على عمق العلاقات الوثيقة بين العراق وسوريا في مختلف المجالات ومنها قطاع الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات واهمية تعزيزها لما يخدم البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الخارجية ومنها (الحرب الالكترونية ) والاشاعة التي تعرض لها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية , جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات بمكتبه في مقر الوزارة السيد صطام جدعان الدندح سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق .واشار الوزير الى التحديات التي واجهها البلدين خلال الفترة الماضية في التصدي للعصابات التكفيرية والانتصار العظيم الذي حققه العراقو اهمية انفتاح العراق على المحيط العربي ودول الجوار لاسيما بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنية على عصابات داعش التكفيرية من خلال تطوير منافذ ادخال سعات الانترنت عبر دول ايران والاردن وتركيا وايران وسوريا .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية واهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات الخاصة بمشروعات الاتصالات وتكنولجيا المعلومات واقامة نقطة (ربط مشتركة ) بينهما في منطقتي البوكمال والقائم , فيما اعرب سفير الجمهورية العربية السورية عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة داعياً وزارة الاتصالات الى المشاركة في وفد اللجنة المشتركة في مختلف المجالات والتي ستعقد خلال شهر اذار المقبل , وموجهاً الدعوة الرسمية الى وزيرالاتصالات لزيارة سوريا ولقاء وزير الاتصالات والتقانة السوري .

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