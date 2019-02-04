الحامدي: مجلس مكافحة الفساد

2019/02/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، اليوم الاثنين، تشكيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بـ"الحلقة الزائدة للدوائر الرقابية"، فيما دعت

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