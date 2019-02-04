كتلة صادقون تطالب الحكومة العراقية لإعادة تعاملها مع ملف القوات الأمريكية

2019/02/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة صادقون النيابية اليوم الاثنين، الكتل البرلمانية الأخرى إلى اتخاذ موقف وطني واحد في الدفاع عن السيادة وعن الدستور العراقي، وقالت الكتلة في بيان

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