وزير الكهرباء: خسرنا الكثير من الطاقة التوليدية بسبب داعش

2019/02/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الاثنين، عن خسارة العراق لـ٤٥٠٠ ميكاواط من الطاقة التوليدية خلال المعارك ضد داعش الارهابي.وقال الخطيب في تغريدة على مواقع التواصل الاجنماعي، إن "العراق خسر ٤٥٠٠ ميكاواط من الطاقة التوليدية خلال المعارك ضد داعش".

وأضاف الخطيب، أن "18% من منظومة النقل والتوزيع ايضا طالها الدمار الشامل مما أثر سلبا على اداء الشبكة الوطنية وساعات التجهيز في البلاد".

وأوضح، أن "اعادة الاعمار تحتاج الى فترة عامين، بشرط توفر التخصيصات المالية".

وأشار الى، ان "بناء المحطات لن يكون في أشهر قليلة لكن لن يحتاج الى سنين طويلة، وان تأمين الوقود لهذه السعات التوليدية وإعمار خطوط النقل والمحطات التحويلية المدمرة تحتاج الى عامين متزامنة".



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