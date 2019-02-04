2019/02/04 | 16:30

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بغداد اليوم - متابعة

قرّر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، الحفاظ على خصوصية المستخدمين لهذا التطبيق من خلال ...





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