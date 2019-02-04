مقتل تاجر مخدرات بعد انزال جوي في صحراء الرطبة

2019/02/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قتل تاجر مخدرات بعد انزال جوي في صحراء قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكر مصدر امني انه” بعد انزال جوي في صحراء الرطبة تم قتل تاجر مخدرات المدعو { هادي خضير الدرعمة} ، ووصلت جثته إلى مستشفى القضاء “.





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