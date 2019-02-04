فيديو - جيوفينكو يصل إلى الرياض استعدادًا للانتظام في تدريبات الهلال

2019/02/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد سيباستيان جيوفينكو، لاعب الهلال السعودي الجديد، في الرياض اليوم الإثنين، استعدادًا للانتظام في مران الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال قد نجح في ضم جيوفينكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات من رئيس النادي خلال الأيام الماضية تكللت بالنجاح.



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ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للاعب عقب وصوله إلى مطار الرياض استعدادًا للانتظام في تدريبات الزعيم.📸 "سيبا" يصل الرياض 😍💙#الهلال pic.twitter.com/0Vd6fcWB1p— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019ونشر النادي مقطع فيديو عبر حساب النادي على "سناب شات"، للاعب وهو يقول: "لا أستطيع الانتظار لمشاهدتكم..



أراكم قريبًا".🎥 #جيوفينكو للزعماء عبر #سناب_الهلال :لا أستطيع الانتظار لمشاهدتكم..



أراكم قريبًا 💙🙏🏼 pic.twitter.com/OTujw0Gmhn— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019ويمتلك الهلال خطف هجوم قوي خلال النصف الثاني من الموسم بالدوري السعودي، حيث دعم هجومه بجيوفينكو وهتان باهبري بالإضافة لتواجد جوميس.شركات المقاولات تتسلم ستاد المصري للبدء في تطويره استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.(@AlMasrySC :📸) pic.twitter.com/cSZPAuENZ2— جول مصر (@goaleg) February 4, 2019

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